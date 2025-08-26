DOLAR
Muğla'da 3 Kurt Fotokapana Yansıdı — Nadir Görüntüler

Muğla ormanlarında kurulan fotokapanda 3 kurt su içme anında görüntülendi; MSKÜ'lü Yasin İlemin, kurtların nadir olduğunu ve yaban domuzu artışına etkisini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:02
Muğla'da 3 kurt fotokapana yansıdı

Muğla ormanlarında kurulan fotokapanda, 3 kurtun su birikintisine girip su içtiği anlar kaydedildi.

Görüntüler

Görüntülerde, kurtların su birikintisine girerek su içtikleri anlar yer alıyor.

Uzman Açıklaması

MSKÜ Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, yaptığı açıklamada, kurtların Muğla'da nadir görülen hayvanlardan olduğunu söyledi.

Hayvanların doğal ve sabit su kaynağında yorucu bir gecenin ardından su içerek serinlediğini belirten İlemin, şunları kaydetti:

"Bu sabit kaynağa yaban domuzları ise çok nadir gelebiliyor. Çünkü onların en önemli avcısı olan kurtlar bu bölgede. Muğla genelinde yaban domuzlarının artmasının en önemli sebeplerinden biri de ekosistemde kurtların azalmış olması. Kurtlar ekosistemin en önemli indikatörü ve şekillendiricisi canlılar. Onlar düşmanımız değil dostlarımız. Kırsaldaki çiftçi vatandaşlarımız için ise çözüm basit. Sadık dostlar yani köpek beslemek. Böylece kurtlar sürülere yaklaşamaz ve asıl besinleri olan yaban domuzlarının peşine düşer."

