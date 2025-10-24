Muğla'da 34 Hafız İçin İcazet Töreni

Muğla'da 34 hafız için icazet töreni

Muğla Müftülüğü tarafından, Menteşe İlçe Müftülüğüne bağlı Muğla Merkez Kur’an Kursu ve Hacı Mehmet Çiçek Akçaova Kur’an Kursu mezunlarından oluşan 34 hafız için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ali Rıza Hakses Camisi'nde icazet töreni düzenlendi.

Konuşmalar

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, hafızlığın önemine vurgu yaparak, "Hafızlar, Kur'an'ın muhafızlarıdır. Onlar, Allah’ın kelamını dillerinde ve gönüllerinde taşıyan seçkin kullardır. Bu emaneti yaşatmak hepimizin görevidir." dedi.

Muğla İl Müftüsü Rüstem Can ise hafızlığın Kur’an-ı Kerim’e hizmet yolunda en yüce mertebelerden biri olduğunu belirtti. Can, "Bu başarı, emek ve sabrın bir sonucudur." diyerek hafızları tebrik etti.

Tören Akışı ve Katılımcılar

Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılan törende, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 34 hafıza icazet belgeleri takdim edildi.

Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Reisü’l Kurra Hafız Mustafa Demirkan, Menteşe İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın, ilçe müftüleri, il protokolü, din görevlileri, hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

