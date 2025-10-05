Muğla'da 6. Kano Fest 2025: 500 Kişi İztuzu'na Kürek Çekti, Filistin Bayrağı Açıldı

Etkinlikten öne çıkanlar

Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde düzenlenen 6. Kano Fest 2025, köpek balığı değil doğa ve deniz sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Köyceğiz Su ve Doğa Sporları Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe çeşitli illerden kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 500 kişi katıldı.

Katılımcılar Kaya Mezarları önünde toplanarak, Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasından yaklaşık 10 kilometre kürek çekip İztuzu Sahili'ne ulaştı. Festivalin ikinci etabında ise kano tutkunları Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkisinden başlayıp Mantık Burnu'na kadar kürek çekti.

Etkinlik sırasında bazı katılımcılar, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı açtı. Kanocuların göl ve kanaldan geçişleri esnasında güvenlik ve sağlık önlemleri alındı; Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile sağlık ekipleri görev yaptı.

Organizasyon Koordinatörü Emre Karakaş, yaptığı açıklamada festivalde "deniz kaplumbağaları ve Kaptan June için kürek çektiklerini" ve etkinlikte aynı zamanda "Filistin vurgusu" yapıldığını belirtti. Karakaş, yabancıların da katıldığı etkinliği uluslararası hale getirmeyi ve gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kano gezgini Şenol Özdemir etkinliğe her yıl katıldığını vurgulayarak, "Bu yıl altıncısı düzenlenen festival, Kaptan June ve caretta carettalar için düzenlendi. Biz de Filistin'deki zulme 'dur' demek için katıldık." ifadelerini kullandı.

Yiğit Turgut ise İzmir'den 20 kişilik grup olarak geldiklerini, festivalin ikinci kez katılımcısı olduğunu ve etkinlikte çok güzel ağırlandıklarını belirterek, "Harika bir sabah geçirdik. Burada olmak harika, doğası mükemmel. Gelecek yıl da herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

