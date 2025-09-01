DOLAR
Muğla'da 62 Turistik Tesisten 22'si İçin Kapatma İşlemi Başlatıldı

Muğla'da temmuzda denetlenen 62 turistik tesisten 22'si için kapatma işlemi başlatıldı; çok sayıda işletmeye idari işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:06
Vali İdris Akbıyık temmuz denetim sonuçlarını paylaştı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen 'Medya Buluşması' toplantısında, ilin huzurlu ve güvenli bir kent olduğu vurgusunu yaparak kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat görevde olduğunu söyledi.

Valilik koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerle il genelinde yürütülen denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Akbıyık, temmuz ayında toplam 62 turistik tesisin denetlendiğini ve bunlardan 22'si için kapatma işlemi başlatıldığını kaydetti.

Jandarma ve emniyet güçleri tarafından hanutçulukla mücadele kapsamında temmuz ayında 16 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uygulandığını, bir işletmeye de tutanak düzenlendiğini ifade etti.

Akbıyık ayrıca, 18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 5 işletmeye idari para cezası uygulandığını, 3 işletmeye de tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildiğini bildirdi.

Ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 41 işletmeye idari para cezası uygulandığını, 56 işletme için tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildiğini ve 5 işletmeye kapatma cezası uygulandığını aktardı.

Hayasızca davranışlarda bulunulan bir işletmeye tutanak düzenlendiğini; bir İngiliz vatandaşına da adli işlem yapıldığını belirtti.

Kaldırım işgali yaptığı tespit edilen 16 işletme ile kaçak veya sahte alkol kullanımı tespit edilen 4 işletmeye idari para cezası uygulandığını, bir masaj salonuna idari para cezası kesildiğini ve bir işletmeye tutanak düzenlendiğini dile getirdi.

Turizm güvenliği kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1130 tekne ve yat denetlendi, bunlardan 115'ine yasal işlem uygulandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ise 44 otelde denetim yaptı ve 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde gıda güvenliği kapsamında 1659 ve turizm güvenliği kapsamında 729 denetim faaliyeti yürütüldü; 25 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Akbıyık, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

