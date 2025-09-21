Muğla'da 8 Plaj Sıfır Atık İlkesiyle Halkın Ücretsiz Kullanımına Açıldı

Muğla'da 8 plaj sıfır atık ilkesiyle halka açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Halk Plajı Projesi kapsamında bu yaz Muğla'daki 8 plaj, Sıfır Atık prensibiyle düzenlenerek halka ücretsiz açıldı.

Plajlar ve işbirliği

Proje, İztuzu ve Sarıgerme (Ortaca), Akbük (Menteşe), Kızkumu (Marmaris), Bitez Hacıahmetler (Bodrum) ile Çalış, Belcekız ve Karaot (Fethiye) plajlarını kapsıyor. Çalışma; Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfına bağlı Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi işbirliğiyle yürütüldü.

Uygulama ve sonuçlar

Plajlarda deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Bakım ve temizlik için 30 personel görevlendirildi, 450'den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altına alındı. Yuvaların konumları gözetilerek 500'den fazla şemsiye uygun alanlara yerleştirildi.

Bu yaz söz konusu plajlardan 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı. Sıfır Atık kapsamında toplam 215 ton atık toplandı ve bu atıkların 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.

Bakanın açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı: "Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı'mız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Muğla'nın Ortaca, Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki 8 plajın, Sıfır Atık prensibiyle düzenlenip halka açıldığı bildirildi.