Muğla'da Batan Teknede Kayıp 2 Çocuk Sağ Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.

Arama-kurtarma çalışmaları

Olay dün akşam saatlerinde Ören açıklarında, içinde 8 kişinin bulunduğu 'Demirhan' isimli fiber teknenin henüz belirlenemeyen nedenle batmasıyla başladı. Teknede bulunan 8 kişiden 6'sı yüzerek kayalıklara çıktı ve ekipler tarafından kurtarıldı; kaybolan 2 çocuk için gece boyu arama çalışması yürütüldü.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada teknenin akşam saatlerinde battığını belirterek, 'Kayıp 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı' dedi.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri sabaha kadar arama çalışmalarına katıldı.

Çocukların bulunma şekli ve sonrası

Teknenin batmasıyla yüzerek kayalıklara çıkan çocukların yerleri, bölgede arama için kullanılan insansız hava aracıyla tespit edilerek görevlilere bildirildi. Bulundukları noktadan sahil güvenlik botu ile alınan çocuklara ekipler ilk müdahaleyi yaptı, ardından içecek ve yiyecek verildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan 2 çocuk, ekiplerce Ören İskelesi'ne getirilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocukların iskeleye getirilişi sırasında yakınları ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı.