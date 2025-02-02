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Muğla'da Bıçaklanmış Halde Ölü Bulunan Adamın Cinayet Şüphelisi Gözaltında

Muğla'nın Milas ilçesinde bir adam bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Cinayet şüphelisi bir kadın gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 21:02
Muğla'da Bıçaklanmış Halde Ölü Bulunan Adamın Cinayet Şüphelisi Gözaltında

Muğla'da Bıçaklanmış Adamın Ölümü Şok Etti

Muğla'nın Milas ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Halil İbrahim Mercan, sandalyede oturur vaziyette ölü olarak bulundu. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesiyle meydana geldi.

Olay Yerinde Yapılan İnceleme

Ekipler, Mercan'ın vücudunda bıçaklanma izleri olduğunu tespit etti. Yapılan ilk incelemenin ardından, Mercan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayet Şüphelisi Gözaltında

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla bir soruşturma başlattı. Polis, Mercan'ın ölümüne ilişkin B.Ö. isimli bir kadını, olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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