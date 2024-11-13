Muğla'da Çadırda Ölü Bulunan Ümit Suratlı'nın Kimliği Belgelendi

Muğla'da Çadırda Ölü Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisinde bir çadırda ölü bir kişi bulundu. Çadırda kalan bir bireyi hareketsiz halde gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ümit Suratlı'nın Cesedi Tespit Edildi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çadırda bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, cesedin Ümit Suratlı'ya ait olduğunu belirledi. Suratlı'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diğer Çadırda Hayati Tehlike

Aynı bölgede bulunan bir başka çadırda kalan Erkan Tüzün (46), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tüzün’ün durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi edinildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.