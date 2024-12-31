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Muğla'da Çıkan Yangında 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yangının elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:52
Muğla'da Çıkan Yangında 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'da Yangın Felaketi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cami Mahallesi Ahmet Gazi Caddesi'ndeki bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Saliha Çakıcı hayatını kaybederken, eşi 78 yaşındaki Ömer Çakıcı yaralandı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği etkili müdahale ile söndürüldü.

Evde yapılan incelemeler sonucunda Saliha Çakıcı'nın cansız bedenine ulaşılırken, yaralı olan eşi Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili detaylı araştırma sürüyor.

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