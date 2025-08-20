DOLAR
Muğla'da 'Demirhan' Teknesi Battı: 2 Çocuk Kayıp, 6 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde 'Demirhan' isimli fiber tekne battı; 6 kişi kurtarıldı, kayıp 2 çocuk için hava ve denizden arama kurtarma sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 22:49
Milas açıklarında geniş çaplı arama kurtarma çalışması

Muğla'nın Milas ilçesinde, Ören açıklarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu 'Demirhan' isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Teknedeki 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaşmayı başarırken, 2 çocuğun kayıp olduğu bildirildi. Kayıp çocukların bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde battığını söyledi. Vali Akbıyık, 'İlk bilgilere göre teknede 8 kişinin bulunduğunu. Bunlardan 6'sı yüzerek kayalık alana ulaşmış. Kayıp olan 2 çocuk için arama çalışması başlattık.' ifadelerini kullandı.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kıyıya ulaşan 6 kişiden 2 kadın ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana taşındı. Vali Akbıyık, kalan 4 kişinin de ekiplerce alınacağını ve kayıp 2 çocuğun bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

