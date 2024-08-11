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Muğla'da Deniz Kaplumbağalarının Beslenme Anları Görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde deniz kaplumbağaları su altında beslenirken görüntülendi; ekosistem üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 17:48
Muğla'da Deniz Kaplumbağalarının Beslenme Anları Görüntülendi

Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Su Altında Görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde, deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları, su altında beslenirken görüntülendi. Bu ilginç görüntüler, bölgedeki su altı ekosisteminin sağlığını gözler önüne serdi.

Uzmanların Değerlendirmeleri

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, bu olayın çevre üzerindeki önemli etkilerini vurguladı. Prof. Dr. Kaska,

"Kaplumbağaların besin zincirindeki rolü büyük. Bunların biçtiği çayırlar, yeniden yeşeriyor ve bu sayede oksijen üretiminde önemli bir katkı sağlıyorlar," dedi.

Bu görüntülerle birlikte, deniz kaplumbağalarının deniz ekosistemine olan katkıları bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Deniz çayırları, hem kaplumbağalar hem de diğer deniz canlıları için hayati bir kaynak oluşturuyor.

Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı...

Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı...

Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı...

Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı...

Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı...

Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

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