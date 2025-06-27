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Muğla'da Down Sendromlu Nilay'ın Düğün Hayali Gerçekleştirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde down sendromlu Nilay Güp için unutulmaz bir düğün töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 16:54
Muğla'da Down Sendromlu Nilay'ın Düğün Hayali Gerçekleştirildi

Muğla'nın Ortaca İlçesinde Unutulmaz Düğün

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Nilay Güp için özel bir düğün töreni düzenlendi. Mergenli Mahallesi'nde yaşayan Nilay'ın bu hayalini, ailesi ve yakınları gerçekleştirdi.

Özel Hazırlıklar ve Destek

Nilay'ın düğün organizasyonu, Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildi. Orkestra, davul-zurna ekibi ve ulaşım hizmetleri sağlanarak, bu özel gün için her detay düşünüldü. Nilay için ayakkabı ve takılar alındı, ayrıca Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen Togg gelin arabası olarak süslendi.

Gelinlik Giyme ve Eğlence

Alkışlarla gelin arabasından inen genç kıza, yöresel bindallı kıyafeti giydirildi ve kına yakıldı. Düğün pastası kesiminden önce, Nilay kuaföre götürülerek saçı ve makyajı yapıldı. Gelinliğini giyen Nilay, davetlileriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Desteği

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Nilay için düzenlenen bu temsili düğüne katılarak, sevinçlerine ortak oldu. Törende yaptığı konuşmada, Nilay’a gelinliğin çok yakıştığını vurguladı ve düğüne katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Aras, Nilay’ın gülümsemesinin, onlara umut ve sevgiyle bakmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirtti: "Birlik ve beraberlik olunca her şey yoluna girer. Orkestramız Yatağan'dan, davul zurna ekibimiz ise Milas'tan geldi. Muğla'nın dört bir yanından Nilay için buradayız. İşte Muğla'mızın kültürü tam da budur; dayanışma, paylaşma ve sevgiyle bir arada olmaktır."

Son olarak, Aras organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, Nilay’a sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir ömür diledi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Nilay Güp için düğün töreni...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Nilay Güp için düğün töreni düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (solda) temsili düğün töreninde Nilay ile karşılıklı oynadı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Nilay Güp için düğün töreni...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Nilay Güp için düğün töreni düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (solda) temsili düğün töreninde Nilay ile karşılıklı oynadı.

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