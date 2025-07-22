Muğla'da Feci Kaza: İki Ölü, Bir Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesi'nde gerçekleşen trajik bir kaza, iki can aldı. 1'i çocuk olan iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Olay, N.G.E.'nin kullandığı 48 ARM 144 plakalı otomobilin Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kaza ihbarının yapılmasının ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı inceleme sonucunda, Döndü Eğri'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, yaşı henüz öğrenilemeyen çocuk Erdem Mustafa Eğri ile sürücü N.G.E. için hastanede acil müdahale yapıldı. Ancak, Erdem Mustafa Eğri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.