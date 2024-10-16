Muğla'da FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ üyeliği gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü C.T. yakalandı.

Emniyet Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi, firari hükümlüleri tespit etmek ve yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan C.T., Marmaris'teki saklandığı adreste operasyon düzenlenerek yakalandı.

Yasal Süreç Başladı

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, emniyetin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.