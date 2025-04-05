DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0,01%
BITCOIN
3.127.726,72 1,84%

Muğla'da Helikopterle Trafik Denetimi: Hava Gücüyle Güvenlik

Muğla'da helikopterle gerçekleştirilen trafik denetimi, kural ihlallerini önlemek için yoğun bir uygulama gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:06
Muğla'da Helikopterle Trafik Denetimi: Hava Gücüyle Güvenlik

Muğla kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen helikopterle trafik denetimi, sürücülerin dikkatini çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ula-Menteşe ve Gökova-Marmaris kara yollarında denetim yapıldı.

Helikopterle yapılan bu denetim sırasında, kural ihlalleri tespit edilen sürücüler havadan belirlenerek, ilgili kara ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında görev alan trafik ekipleri, haksız yere kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlemler uyguladı ve aynı zamanda sürücüleri trafik kuralları hakkında uyararak bilgilendirdi.

Düzenlenen denetimlerden memnun kalan bazı sürücüler, trafik ekiplerine teşekkür ederek bu tür uygulamaların devam etmesini istedi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bayram tatili süresince 136 ekip ve 557 personelin görev yaptığı, sabit yol uygulamalarının yanı sıra helikopter ve dron destekli hava denetimlerinin de sürdürüldüğü bildirildi.

Muğla kent merkezi ve ilçelerinde helikopterle trafik denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Muğla kent merkezi ve ilçelerinde helikopterle trafik denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ula-Menteşe, Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.

Muğla kent merkezi ve ilçelerinde helikopterle trafik denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Muğla kent merkezi ve ilçelerinde helikopterle trafik denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ula-Menteşe, Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Devrilen Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Protestoları: Binlerce Kişi Azil Kararını Kınadı
3
Gazze'deki Çocuklar: Hayatta Kalma Mücadelesi ve Hüzün Dolu Gerçekler
4
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
5
Samsun'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı
6
Polis Haftası'nda Engel Atlama Binicilik Yarışması Düzenlendi
7
Gazze'de İnsani Görevlilere Yönelik İnfaz İddiaları: İsrail'in Açıklamaları Çürütüldü

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor