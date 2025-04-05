Muğla'da Helikopterle Trafik Denetimi: Hava Gücüyle Güvenlik

Muğla kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen helikopterle trafik denetimi, sürücülerin dikkatini çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ula-Menteşe ve Gökova-Marmaris kara yollarında denetim yapıldı.

Helikopterle yapılan bu denetim sırasında, kural ihlalleri tespit edilen sürücüler havadan belirlenerek, ilgili kara ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında görev alan trafik ekipleri, haksız yere kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlemler uyguladı ve aynı zamanda sürücüleri trafik kuralları hakkında uyararak bilgilendirdi.

Düzenlenen denetimlerden memnun kalan bazı sürücüler, trafik ekiplerine teşekkür ederek bu tür uygulamaların devam etmesini istedi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bayram tatili süresince 136 ekip ve 557 personelin görev yaptığı, sabit yol uygulamalarının yanı sıra helikopter ve dron destekli hava denetimlerinin de sürdürüldüğü bildirildi.

Muğla kent merkezi ve ilçelerinde helikopterle trafik denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ula-Menteşe, Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.

Muğla kent merkezi ve ilçelerinde helikopterle trafik denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ula-Menteşe, Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.