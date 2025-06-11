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Muğla'da İş Yerinde Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın, etkili müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 14:49
Muğla'da İş Yerinde Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yol kenarındaki bir iş yerinde meydana gelen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Muğla-Fethiye kara yolu üzerindeki Kocabel mevkisi'nde, gölgelik ve hediyelik eşya satışı yapılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesini engellemek için itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yangın, ormanlık bölgeye ulaşmadan söndürüldü.

Ancak yangın sonucunda, iş yerinin büyük hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarındaki iş yerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarındaki iş yerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarındaki iş yerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarındaki iş yerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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