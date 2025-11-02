Muğla'da Kavaklıdere Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Çamlıyurt Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yaklaşık 1 hektar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 15:08
Çamlıyurt Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

Güncelleme: Yangının kontrol altına alındığı bilgisi eklendi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Çamlıyurt Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

