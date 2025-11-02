Muğla'da Kavaklıdere Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çamlıyurt Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale
Güncelleme: Yangının kontrol altına alındığı bilgisi eklendi.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Çamlıyurt Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.
