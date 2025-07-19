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Muğla'da Kayıp Kadının Ölümünde 4 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da 3 yıl önce kaybolan A.D.'nin ölümüyle ilgili 4 zanlı tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:04
Muğla'da Kayıp Kadının Ölümünde 4 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Kayıp Kadının Ölümüyle İlgili Gelişmeler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 yıl önce kaybolan A.D.'nin ölümü üzerine yürütülen soruşturma ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Fethiye'de yapılan operasyon sonucunda, gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, kalan 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fethiye'de 18 Nisan 2022 tarihinde kayıp başvurusu yapılan A.D.'yi arama çalışmaları sırasında 12 Haziran 2022'de ormanlık alanda A.D.'ye ait kemik parçaları ve kıyafetler bulundu.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Düzenlendi

Ölüme sebep olan olayla ilgili yürütülen tahkikat sonucunda, A.D.'nin 12 Nisan 2022'de eşi, eşiyle aynı aileden iki kardeşi ve amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi. Zanlıların yakalanması için Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Silahlar

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 47 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 47 tabanca fişeği ele geçirildi.

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