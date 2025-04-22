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Muğla'da Kayıp Muhtarın Cesedi Uçurumdan Bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan muhtar Mesut Durmuş'un cesedi, devrilen otomobilinde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 18:29
Muğla'da Kayıp Muhtarın Cesedi Uçurumdan Bulundu

Muğla'da Kayıp Muhtarın Gizemi Ortaya Çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Narlı Mahallesi Muhtarı Mesut Durmuş (58) kaybolduktan sonra üzücü bir şekilde bulundu. Dün gece haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu.

Uçurumda Bulunan Araç

Arama çalışmaları sonrasında, Durmuş'un kullandığı 20 Y 8384 plakalı otomobil yaklaşık 20 metrelik bir uçurumda tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze Otopsi İçin Gönderildi

Mesut Durmuş’un cenazesi, detaylı otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na منتقل edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayıp olarak aranan muhtarın uçuruma devrilen otomobilde cesedi...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayıp olarak aranan muhtarın uçuruma devrilen otomobilde cesedi bulundu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayıp olarak aranan muhtarın uçuruma devrilen otomobilde cesedi...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayıp olarak aranan muhtarın uçuruma devrilen otomobilde cesedi bulundu.

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