Muğla'da Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Yoğunlaşıyor

Muğla’da Dönüş Yolculuğu Sürüyor

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafikteki yoğunluk artış gösterdi. Güney Ege'nin popüler turizm merkezleri olan Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula gibi bölgeleri tercih eden tatilciler, dönüş yolculuklarına devam ediyor.

Bodrum ve Fethiye'de Trafik Yoğunluğu

Bodrum’da, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Torba ve Yokuşbaşı mevkilerindeki ana yol güzergahında trafik yoğunluğu gözlemlendi. Polis ekiplerinin, ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda aldığı önlemler sayesinde trafik akışı sürdürüldü.

Fethiye'de ise dönüşe geçen tatilcilerin, Ölüdeniz-Fethiye kara yolu üzerinde yoğunluk oluşturduğu bildirildi. Ayrıca Marmaris ve Datça’dan dönenlerin, Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde de yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Trafik Ekipleri Görev Başında

Polis ve jandarma trafik ekipleri, kavşaklarda gerekli önlemleri alarak sürücülere yönlendirmelerde bulundu. Bu sayede, tatilcilerin dönüş yolculuklarının daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlandı.

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu. Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu. Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda yoğunluk oluşturdu.