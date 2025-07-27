Muğla'da Kürek Sörfü Yapan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Akbük Koyu'nda paddle board ile denize açılan Turgay Tarakçı'yı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Tarakçı'nın kaybolmasının ardından, dalgıçlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait iki bot, yoğun bir şekilde arama kurtarma görevini sürdürüyor.

Olayın Detayları

25 Temmuz'da, Akbük Koyu'nda paddle board ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı, denizde bir kaza yaşadı. Kısa süre içinde boarddan uzaklaşan iki kişiden Semih Turan, yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Ancak Tarakçı kayboldu. İhbar üzerine gelen sahil güvenlik ekipleri, Tarakçı'yı bulmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarını derhal başlattı.

Arama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü bu günlerde, aile ve dostları da umutla Tarakçı'nın bulunmasını bekliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfüyle denize açılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfüyle denize açılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.