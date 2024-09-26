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Muğla'da 'Kuyu-29' Operasyonu ile 14 Şüpheli Yakalandı

Muğla'da düzenlenen 'Kuyu-29' operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:21
Muğla'da 'Kuyu-29' Operasyonu ile 14 Şüpheli Yakalandı

Muğla'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Muğla merkezli olarak gerçekleştirilen "Kuyu-29" operasyonu kapsamında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. 14 şüpheli, Ahmet Tanyel liderliğindeki "Yılmazlar" isimli organize suç örgütüne karşı düzenlenen geniş çaplı operasyonda yakalandı.

Operasyonun Detayları

Operasyon, İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Operasyon, Muğla'nın yanı sıra Trabzon, Antalya ve İzmir illerini de kapsadı.

Suçlamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Bakan Yerlikaya'nın aktardığına göre, şüpheliler Menteşe bölgesindeki işletmelere karşı baskı ve zor kullanarak birkaç suç örgütü eylemleri gerçekleştirmiş. Bu eylemler arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve ticareti", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet" ve "nitelikli yağma" suçları bulunuyor.

Operasyon sonucunda ele geçirilen materyaller arasında: 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, belgeler, trafik plaka, POS cihazı ve bir hard disk yer aldı.

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