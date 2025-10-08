Muğla'da Mevsimin İlk Karı: Girdev Yaylası Beyaza Büründü

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü; 2 bin 100 rakımlı yaylanın bazı noktaları beyaza büründü.

Seydikemer'in yüksek kesimlerinde kış kendini hissettirdi

Kentte dün etkili olan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığında belirgin bir düşüş yaşandı ve ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası'nın bazı noktaları beyaz örtüyle kaplandı.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin yüksek rakımlı dağlarının karla buluştuğunu belirterek, "Doğanın bu büyüleyici manzarasıyla birlikte kış mevsimine 'merhaba' diyoruz." dedi.

