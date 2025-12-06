Muğla'da Mevsimin İlk Karı: Göktepe Dağı Beyaza Büründü

Muğla'da Mevsimin İlk Karı Göktepe'yi Beyaza Bürüdü

Muğla'da alçak kesimlerde etkili olan yağmur, yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı. Kavaklıdere ilçesi sınırlarında bulunan Göktepe Dağına bu sezonun mevsimin ilk karı düştü.

Doğa severler ve fotoğrafçılar bölgeye akın etti

Ege ile Akdeniz iklimlerinin geçiş noktasında yer alan Muğla'da kar, yüksek kesimlerde kışın habercisi olarak görüldü. Bölge halkı ve doğaseverler kar yağışını heyecanla karşılarken, dağın zirvesinin beyaz örtüyle kaplanmasıyla ortaya çıkan kartpostallık manzaralar fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Karın etkisiyle bölgedeki hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü, yerel yaşam ve ulaşım üzerinde kısa süreli etkiler gözlemlenebileceği belirtildi. Yerel halk, beyaz örtünün bölgeye farklı bir görünüm kazandırdığını ifade etti.

