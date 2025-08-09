DOLAR
Muğla'da Öğrencilere Ulaşımda Devrim: 1 TL'ye Seyahat İmkanları

Muğla'da üniversite öğrencileri için ulaşım maliyetleri düşürülüyor. 1 TL'ye seyahat imkanı ve 60 TL'lik aylık kartla biniş fırsatı sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:23
Muğla'da belediyelerin sunduğu destekler, özellikle artan maliyetler karşısında öğrencilere yönelik yürütülen projeleriyle dikkat çekiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir dönüşüm projesini hayata geçiriyor.

Öğrencilere 1 TL Ulaşım Hizmeti

Yapılan yeni düzenlemeyle, öğrenciler ciddi bir indirimle, kampüs ve Akyaka gibi önemli hatlarda ulaşımını yalnızca 1 TL karşılığında sağlayabilecek. Ayrıca aylık abonman kartı, 60 biniş hakkıyla birlikte sadece 60 TL olarak belirlendi.

Yeni Sosyal Destek Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği duyuruyla, ulaşım masraflarını minimuma indiren bu sosyal destek projesini tanıttı. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde öğrenciler ve aileleri, duyuruyu büyük bir memnuniyetle karşıladı.

Muğla Kart Plus ile Avantajlar Artıyor

Bu projeden yararlanmanın tek koşulu, ikamet adresinin Muğla'ya taşınması. Bu durumu sağlayan üniversite öğrencileri, “Muğla Kart Plus” adı verilen özel kartla, 60 binişlik paketi sadece 60 TL ödeyerek alabiliyorlar.

1 TL’lik Tarife ile Akyaka ve Kampüs Hatları

Yeni düzenleme, yalnızca aylık kartla sınırlı kalmıyor; öğrencilerin en çok kullandıkları hatlarda 1 TL tarife uygulanıyor. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında yoğun bir şekilde tercih edilen Akyaka'ya ulaşım, bundan böyle öğrenciler için çok daha uygun hale geldi.

1 Eylül tarihinden itibaren Menteşe-Akyaka hattında seyahat edecek “Muğla Kart Plus” sahibi öğrenciler sadece 1 TL ödeme yapacaklar. Aynı şekilde, Yeniköy-Kötekli, Kampüs, Tıp Fakültesi ve KYK yurtları gibi ana güzergâhlar da bu avantajdan yararlanacak.

