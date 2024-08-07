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Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Milas'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:27
Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde, Sekköy mevkisinde meydana gelen orman yangınına yönelik müdahale sürmektedir. Yangının nedeni henüz belirlenememiştir.

Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarının alınmasının ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Hem karadan hem de havadan başlatılan müdahale çalışmaları, yangının kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Gelişmelerin Takibi

Yangın bölgesindeki durum, yerel yetkililer tarafından yakından izlenmekte olup, gelişmelerle ilgili yeni bilgiler halka duyurulacaktır.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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