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Muğla'da Otomobilden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilden ormana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 10:28
Muğla'da Otomobilden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilden çıkan yangın, ormanlık alana sıçrayarak kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Kıyıkışlacık yolunda meydana geldi. Plakasının öğrenilemediği otomobilin motor kısmında çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı.

Sürücünün durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle birlikte, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Hızla müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alanda da zarar meydana geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

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