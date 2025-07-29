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Muğla'da Sığla Ormanı İçin Jandarma Nöbeti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sığla ormanlarını korumak amacıyla jandarma ekipleri devriye yaparak yangın riskine karşı önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 17:36
Muğla'da Sığla Ormanı İçin Jandarma Nöbeti

Muğla'nın Ortaca İlçesinde Sığla Ormanı Koruma Önlemleri

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, endemik bir tür olan ve koruma altında bulunan sığla ormanı için jandarma ekipleri aktif bir şekilde nöbet tutuyor. Bu kritik adım, olası yangınları önlemek amacıyla hayata geçirildi.

Devriye Faaliyetleri ve Bilgilendirme

Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dalyan Kanalı üzerinde devriye gezerek yangın riskine karşı önlemler alıyor. Ayrıca, Köyceğiz Gölü kıyısındaki koruma altındaki sığla ağaçlarının bulunduğu alanlarda da görev yaparak, bölgedeki güvenliği artırıyorlar.

Ekipler, yerleşim yerleri içerisinde bulunan ve gün içinde ziyaretçilere piknik yapma izni verilen alanlarda, ateş yakılmaması konusunda uyarılarda bulunarak, bilgilendirici broşürler dağıtıyor. Bu çabalarla, doğal güzelliklerin korunmasına yönelik farkındalık artırılıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde endemik tür olan ve koruma altında bulunan sığla ormanında, olası bir...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde endemik tür olan ve koruma altında bulunan sığla ormanında, olası bir yangını önlemek için jandarma ekipleri nöbet tutuyor. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, olası yangınlara karşı Dalyan Kanalı'nda devriye görevi yapıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde endemik tür olan ve koruma altında bulunan sığla ormanında, olası bir...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde endemik tür olan ve koruma altında bulunan sığla ormanında, olası bir yangını önlemek için jandarma ekipleri nöbet tutuyor. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, olası yangınlara karşı Dalyan Kanalı'nda devriye görevi yapıyor.

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