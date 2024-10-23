Muğla'da Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı

Muğla Merkezli Silah Ticareti Operasyonu

Muğla iline bağlı Milas ilçesi ve İstanbul'da düzenlenen kapsamlı bir silah ticareti operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, silah ticareti gerçekleştiren şüphelilere yönelik yürütülen uzun süreli bir soruşturmanın sonucunda gerçekleşti.

Muğla'nın Milas ilçesi ile İstanbul'da eş zamanlı olarak 9 farklı adrese baskın düzenlendi. Operasyon sırasında, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 51 fişek, kompozit başlık, 2 balistik plaka, bir balistik yelek, 574 gram doğal taş ve 94 adet zultanit taşı bulundu.

Gözaltı Süreci

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.