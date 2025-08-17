Muğla'da Skuterde Köpekli Yolculuk: Çift Kişilik Koltuk ve Önceki Ceza

Muğla'da skuterde iki köpekle dikkat çeken yolculuk

Kötekli'de monte edilen çift kişilik koltuk sosyal medyada paylaşıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan B. (28), elektrikli skuterine çift kişilik koltuk monte ederek köpekleri Rıfkı ve Leo'yu da üzerine bindirdi. Bu anları, 'Trafiğe kapalı alanda çekildi. Ehliyeti almama son 9 ay' notuyla sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım kısa sürede geniş ilgi gördü; altına 'çift kişilik baza koy tam olsun', 'yeni cezalar gelsin', 'kask önemli' ve 'akıllanmazsın sen' gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Oğuzhan B., geçen yıl kasımda koltuk monte ettiği skuteriyle kara yolunda seyrettiği görüntüleri 'ehliyeti kaptırınca ben' ifadesiyle paylaşmıştı. Çok sayıda kişi tarafından izlenen ve tekrar paylaşılan bu görüntüler sonrası polis ekiplerince kendisine trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 bin 12 lira ceza kesilmişti.

Olay, kişisel ulaşım araçlarında yapılan değişikliklerin trafik güvenliği ve yasal sorumluluklar açısından yeniden tartışılmasına neden oldu.

