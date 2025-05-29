Muğla'da Sulama Kanalına Düşen Köpek ile Kuyuya Düşen Domuz Yavrusunun Kurtarılması

Muğla'da Hayvan Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen bir köpeği ve kuyuya düşen bir domuz yavrusunu kurtardı. Kargınkürü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, köpeğin kanala düştüğü ihbarının yapılmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızlıca harekete geçti.

Köpek Kurtarıldı

Ekipler, sudan çıkardıkları köpeği güvenli bir şekilde Dalaman Belediyesi barınak yetkilisi'ne teslim etti. Olayın başarılı bir şekilde sonuçlanması, bölge halkını rahatlatmış oldu.

Domuz Yavrusunun Kurtarılması

Diğer bir olay ise Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen domuz yavrusunu kurtarma çalışması başlattı. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimleri eşliğinde gerçekleştirilen kurtarma çalışması sonucunda, domuz yavrusu güvenli bir şekilde kurtarılarak doğaya salındı.

Bu tür olaylar, hem hayvanların korunması hem de toplumsal duyarlılığın artması açısından büyük önem taşıyor.

Muğla'da sulama kanalına düşen köpek ve kuyuya düşen domuz yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde de kuyuya düşen domuz yavrusu olduğu ihbarını alan itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması yapıldı. Hayvan, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimleri eşliğinde itfaiye görevlileri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Muğla'da sulama kanalına düşen köpek ve kuyuya düşen domuz yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde de kuyuya düşen domuz yavrusu olduğu ihbarını alan itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması yapıldı. Hayvan, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimleri eşliğinde itfaiye görevlileri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.