Muğla’da Taktiksel Şehircilik Yaya Sirkülasyonunu Rahatlatıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Yaşayan Muğla' kapsamında Menteşe Stadyum durağında taktiksel şehircilik uygulamalarıyla yaya sıkışıklığını 7 yaya geçidiyle çözüme kavuşturuyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:36
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Yaşayan Muğla' projesi kapsamında Menteşe stadyum durağı bölgesinde taktiksel şehircilik uygulamalarının hazırlıklarına başladı. Amaç, bölgede yaşanan yaya sirkülasyonu sıkışıklığını gidermek.

İnceleme ve tespit

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, uygulama öncesinde alanda incelemelerde bulundu ve projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ulaşım ihtiyaçlarının şehrin şartlarına, mevsimsel durumlara ve yapılan yatırımlara göre sürekli değiştiğini belirterek, bu değişim sonucunda Menteşe Stadyum durağı bölgesinde ciddi bir yaya sirkülasyonu sıkışıklığı tespit edildiğini ifade etti.

Uygulama ve işbirliği

Çalışmaların bilimsel temelde yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin işbirliğiyle anket ve sayım gibi çalışmalar yapıldığını söyledi. Yılmaz, bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ihtiyaca yönelik uygulamanın hayata geçirildiğini dile getirdi ve şunları kaydetti:

"Burada stadyum bölgesiyle şehrin kent meydanı kısmındaki sirkülasyon noktasında yaya ulaşımında problem yaşanıyordu ve bu problemi bugün 7 farklı yaya geçidini açarak ve beraberindeki 'Yaşayan Muğla' projesi kapsamındaki uygulamalarla şehrin iki yakasını birleştirmiş durumdalar"

Yılmaz, uygulamanın belediyenin kendi imkan ve kabiliyetleriyle, asgari maliyetle optimal çözüme ulaşma hedefiyle gerçekleştirildiğini vurguladı ve projeye katkı sunanlara teşekkür etti: "Buna bilimsel katkıda bulunan gerek anket, gerek sayım noktasında katkıda bulunan üniversitedeki şehir bölge planlama öğrencilerine de ayrıca teşekkür ediyorum."

Gelecek planı

Genel Sekreter Yılmaz, bu tür taktiksel şehircilik uygulamalarının sadece Menteşe ile sınırlı kalmayacağını, önümüzdeki süreçte Muğla’nın 13 ilçesinde de devam edeceğini belirtti. Yapılanların kentin ihtiyaçlarına göre şekillenen yatırımlar olduğunu ve bu tür uygulamalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

