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Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Muğla'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı ve birçok eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 17:44
Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Muğla'da, tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon sonuç verdi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ula İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma, G.Y. ve A.D. isimli şahısların ikametlerinde yaptığı aramada, tarihi değeri yüksek birçok eser yüklü miktarda bulundu. Bu eserler arasında 187 sikke, 42 obje, 12 yüzük, ve 40 farklı boy ve ebatlarda ok ucu yer alıyor. Ayrıca, aramada mühür, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 bıçak, 121 fişek, ruhsatsız bir av tüfeği, havalı tüfek ve 160 elektronik sigara da ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonun ardından adli işlemler başlatıldı. Jandarma, tarihi eser kaçakçılarının aydınlatılması ve bu tür suçların önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ula İlçesi Yeşilova...

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ula İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden G.Y. ve A.D'nin ikametinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, 187 sikke, 42 obje, 12 yüzük, 40 çeşitli boy ve ebatlarda ok ucu, mühür, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 bıçak, 121 fişek, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 160 elektronik sigara ele geçirildi.

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