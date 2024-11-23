Muğla'da Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Başladı

Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Muğla'da Gerçekleşiyor
Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde yapıldı.
Önemli Konuklar Bir Araya Geldi
Toplantıya; Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.
Açılış Konuşması ve Ortak Hedefler
Açılış konuşmasını yapan Mansur Yavaş, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkmak adına birlik olarak çalıştıklarını vurguladı. Yavaş, "Tarihi Kentler Birliği kurulduğunda, sadece bir kurum değil, samimi ve dayanışma dolu bir aile olmasını arzuladık" Kültür turizmi için hazırladıkları Milli Mücadele Rotası hakkında bilgi veren Yavaş, kaybolmaya yüz tutmuş tarihimize sahip çıkma hedeflerini yineledi. Yavaş, "Bu rota altında tarihte nadir görülen destansı mücadeleyi sunacağız" Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla'nın kültürel, tarihi, turistik ve ekonomik değerlerini anlattı. Konuşmaların ardından, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ödülleri açıklandı. Öğleden sonraki oturumda, "Yaşayan Muğla""Tarihi Değerleri Yaşatmak Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sol 2), belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı. Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sol 2), belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.
Yeni Rotalar ve Milli Mücadele
Muğla'nın Değerleri ve Ödüller
Gelecek Program ve Temalar
Kültür turizmi için hazırladıkları Milli Mücadele Rotası hakkında bilgi veren Yavaş, kaybolmaya yüz tutmuş tarihimize sahip çıkma hedeflerini yineledi. Yavaş, "Bu rota altında tarihte nadir görülen destansı mücadeleyi sunacağız" Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla'nın kültürel, tarihi, turistik ve ekonomik değerlerini anlattı. Konuşmaların ardından, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ödülleri açıklandı. Öğleden sonraki oturumda, "Yaşayan Muğla""Tarihi Değerleri Yaşatmak Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sol 2), belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı. Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sol 2), belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.
Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla'nın kültürel, tarihi, turistik ve ekonomik değerlerini anlattı. Konuşmaların ardından, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ödülleri açıklandı.
Öğleden sonraki oturumda, "Yaşayan Muğla""Tarihi Değerleri Yaşatmak Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sol 2), belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı. Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sol 2), belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sol 2), belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.
Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sol 2), belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.