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Muğla'da Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Başladı

Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı toplantısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, önemli katılımcılarla başladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:26
Muğla'da Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Başladı

Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Muğla'da Gerçekleşiyor

Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde yapıldı.

Önemli Konuklar Bir Araya Geldi

Toplantıya; Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.

Açılış Konuşması ve Ortak Hedefler

Açılış konuşmasını yapan Mansur Yavaş, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkmak adına birlik olarak çalıştıklarını vurguladı. Yavaş, "Tarihi Kentler Birliği kurulduğunda, sadece bir kurum değil, samimi ve dayanışma dolu bir aile olmasını arzuladık"

Yeni Rotalar ve Milli Mücadele

Kültür turizmi için hazırladıkları Milli Mücadele Rotası hakkında bilgi veren Yavaş, kaybolmaya yüz tutmuş tarihimize sahip çıkma hedeflerini yineledi. Yavaş, "Bu rota altında tarihte nadir görülen destansı mücadeleyi sunacağız"

Muğla'nın Değerleri ve Ödüller

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla'nın kültürel, tarihi, turistik ve ekonomik değerlerini anlattı. Konuşmaların ardından, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ödülleri açıklandı.

Gelecek Program ve Temalar

Öğleden sonraki oturumda, "Yaşayan Muğla""Tarihi Değerleri Yaşatmak Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev...

Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sol 2), belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.

Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev...

Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris ilçesindeki Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (sol 2), belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.

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