Muğla'da Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Başladı

Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Muğla'da Gerçekleşiyor

Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde yapıldı.

Önemli Konuklar Bir Araya Geldi

Toplantıya; Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.

Açılış Konuşması ve Ortak Hedefler