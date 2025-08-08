Muğla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen **trafik kazasında** iki otomobil çarpıştı ve sonucunda **5 kişi yaralandı**.

Olay, Orhan B. yönetimindeki 48 ATH 900 plakalı otomobilin, Marmaris-Datça kara yolu Değirmenyanı Kireçciler mevkisinde lastiğinin patlamasıyla karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldi. **Karşı taraf**, Muzaffer G. idaresindeki 48 AOZ 452 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine hızlıca sevk edildi. Yaralılar arasında sürücüler Orhan B. ve Muzaffer G. ile otomobilde bulunan **Dilek**, **Melek** ve **Nisa G.** yer alıyor.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından **Marmaris Devlet Hastanesi** ile **Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi**'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

