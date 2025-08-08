DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,44 0,29%
ALTIN
4.440,38 -0,07%
BITCOIN
4.741.047,32 0,56%

Muğla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı, olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 20:47
Muğla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen **trafik kazasında** iki otomobil çarpıştı ve sonucunda **5 kişi yaralandı**.

Olay, Orhan B. yönetimindeki 48 ATH 900 plakalı otomobilin, Marmaris-Datça kara yolu Değirmenyanı Kireçciler mevkisinde lastiğinin patlamasıyla karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldi. **Karşı taraf**, Muzaffer G. idaresindeki 48 AOZ 452 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine hızlıca sevk edildi. Yaralılar arasında sürücüler Orhan B. ve Muzaffer G. ile otomobilde bulunan **Dilek**, **Melek** ve **Nisa G.** yer alıyor.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından **Marmaris Devlet Hastanesi** ile **Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi**'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
2
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Gaziantep'te Yangın: 15 Kişi Dumandan Etkilendi
4
İzmir'de Su Kesintileri Bidon Satışlarını Patlattı
5
Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi Doğum Gününde Anıldı
6
Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı: Sanığa 2 Yıl 10,5 Ay Hapis Cezası
7
Mersin'de Bebek Cesedi Skandalı: 3 Gözaltı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış