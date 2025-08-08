Muğla'da Traktör Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, yerel halkı derinden etkiledi. Dere Mahallesi'nde Cemal Sönmez yönetimindeki bir traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından traktör alev aldı. Olayı gören vatandaşlar hemen yardım çağrısı yaparak sağlık ve güvenlik ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini sağladı. Ancak, sağlık ekipleri yapılan müdahalede Sönmez'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sönmez'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Milas Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Devam eden yangın, Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda çevredeki samanlıklar ve zeytin ağaçları zarar gördü, traktörde de hasar meydana geldi.

Bu üzücü olay, traktör kazalarının önlenmesine yönelik ilerleyen zamanlarda daha fazla önlem alınması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

