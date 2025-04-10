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Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yılı Coşkuyla Kutlandı

Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı etkinlikleri, Bodrum'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:27
Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yılı Coşkuyla Kutlandı

Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılına Özel Etkinlikler

Muğla, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikler, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekti.

Bodrum'daki Kutlama Töreni

Bodrum Belediye Meydanı'nda yer alan kutlama programına; Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan gibi önemli isimler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Devamında, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Şehir Turu ve Dron Gösterisi

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, otomobil ve özel harekât araçlarından oluşan konvoyla şehir turu gerçekleştirdi. Eski Otogar'dan hareket eden ekipler, Cevat Şakir, Neyzen Tevfik ve Osman Nuri Bilgin Caddelerinden geçerek Gümbet Değirmenler mevkisine ilerledi. Şehir turuna katılan araçlar ve motosiklet sürücüleri, kornalarını çalarak korteje destek verdiler. Bu görkemli tur, dron ile havadan görüntülendi.

Diğer İlçelerdeki Törenler

Dalaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Mesut Yakuta ve Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudular. Protokol üyeleri, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini ziyaret ederek polis gününü kutladı.

Ortaca ilçesinde ise İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca, Ortaca Merkez Camisi'nde mevlit okunup lokma dökülecektir.

Fethiye İlçesi'nde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, kaymakamlık binası önünde Atatürk anıtına çelenk sunuyor. Törene Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, polis memurları ve vatandaşlar da katıldı. Törenin ardından ilçe emniyet müdürlüğünde kutlama programı gerçekleşti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

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