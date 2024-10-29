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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı, 16 kişiye adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:03
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Muğla'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Departmanı Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elde Edilen Kanıtlar

Operasyonda, zanlıların yanında bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız bir tabanca ve 26 fişek ele geçirildi. Elde edilen bulgular, uyuşturucu ticaretinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Adli Süreç Başlatıldı

Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca bu soruşturma çerçevesinde toplam 16 kişiye de "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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