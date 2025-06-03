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Muğla'daki Depremde 69 Kişi Etkilendi: Vali Açıklama Yaptı

Muğla Valisi Akbıyık, Akdeniz'deki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 69 kişinin etkilendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:09
Muğla'daki Depremde 69 Kişi Etkilendi: Vali Açıklama Yaptı

Muğla'daki Depremde 69 Kişi Etkilendi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte toplam 69 vatandaşın etkilendiğini açıkladı. Vali Akbıyık, 14 yaşındaki bir gencin panik atak nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Depremin Detayları

Depremin, bugün saat 02.17'de Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıkta ve 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Vali Akbıyık, depremin ardından ekiplere sahada tarama çalışmaları yapma talimatı verdi.

Akbıyık, "Depremden bu ana kadar toplam 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile, 45 vatandaşımız ise ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmemiş ve yerinde tedavi edilmiştir." dedi.

Sağlık Durumu ve Altyapı Bilgileri

1 hastanın hastanede yattığı ve 46 hastanın acil servis tetkik ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca, 8 hasta taburcu edilmiştir. Vali Akbıyık, deprem sonrası şehirde enerji arzı, altyapı, doğal gaz arzı, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuz bir durumun yaşanmadığını vurguladı.

Son olarak, kentteki yerleşim alanlarında yıkım olmadığını kaydeden Vali Akbıyık, bölgedeki saha çalışmalarının ise devam ettiğini ifade etti.

Depremin hissedildiği Marmaris ilçesinde günlük yaşam devam ediyor. İlçede tatilini geçiren yerli...

Depremin hissedildiği Marmaris ilçesinde günlük yaşam devam ediyor. İlçede tatilini geçiren yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı caddelerde yürüyüş yaparken bir kısmı günübirlik turlara katılarak denize açıldı. Esnaf da iş yerlerinde müşterilerini ağırlıyor.

Depremin hissedildiği Marmaris ilçesinde günlük yaşam devam ediyor. İlçede tatilini geçiren yerli...

Depremin hissedildiği Marmaris ilçesinde günlük yaşam devam ediyor. İlçede tatilini geçiren yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı caddelerde yürüyüş yaparken bir kısmı günübirlik turlara katılarak denize açıldı. Esnaf da iş yerlerinde müşterilerini ağırlıyor.

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