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Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 19:19
Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Kavaklıdere İlçesindeki Yangın Kontrol Altında

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen orman yangını, başarılı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Derebağ Mahallesi'nde motor arızası nedeniyle yol kenarına park edilen bir araçtan çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı.

Yangının Söndürülmesi İçin Çalışmalar Başlatıldı

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alınsa da, bölgede soğutma çalışmaları hâlâ sürmektedir. Ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı titizlikle çalışmalara devam etmektedir.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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