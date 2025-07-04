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Muğla'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla Seydikemer'de otluk alandan evlere sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 17:26
Muğla'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Çobanlar Mahallesi'nde kaynak makinesinden çıkan bir kıvılcım sonucunda otluk alanda yangın başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

İtfaiye ve Mahalle Sakinleri Müdahalede Bulundu

Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesinin yanı sıra, mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin etkili çalışmalarıyla kontrollü bir şekilde söndürüldü. Ancak, yangın sonucu bazı evlerde hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.

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