Muğla Dalaman’da Orhan Gürün Kızılay Anaokulu törenle açıldı

Semiha Yıldırım himayesinde gerçekleştirilen "81 İl 81 Anaokulu" projesinin yeni halkası

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Orhan Gürün Kızılay Anaokulu açılış töreni gerçekleştirildi. Törende ilk olarak İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Törenle ilgili konuşan Binali Yıldırım, "81 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında yapılan okulların çoğunun tamamlandığını belirtti. Yıldırım, anaokullarının hayata geçirilmesinde hayırseverlerin büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Yapılan ilde valilerimiz, belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımız, yerel yöneticilerimizin de önemli ölçüde destek ve katkıları var" dedi.

Binali Yıldırım, Gürün ailesinin köklü bir aile olduğunu ifade ederek, insana yapılan yatırımın nesiller boyu devam ettiğini söyledi. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Değeri küçük ama anlamı büyük bir eserle beraber olduk. İnanın 12 seneden fazla bakanlık yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber Türkiye'nin değil dünyanın mega projelerini ülkemize kazandırdık. Onların açılışında dahi anaokulunun açılışındaki heyecanı duymadım. Bu eser insan için, geleceğimiz olan evlatlarımız için yapıldı. Okul öncesi eğitimden bahsediyoruz. Bizim neslimiz bırakın 20 kişilik sınıfı, 4-5 sınıf aynı anda okudu. Elhamdülillah o günlerden bu günlere geldik."

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise güçlü bir geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edileceğini, bu temelin ilk taşının erken çocukluk eğitimi olduğunu kaydetti. Akbıyık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde bilgiyle donanmış, değerleriyle bütünleşmiş ve milli bilince sahip nesiller yetiştirme gayesinde olduklarını dile getirdi.

Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin açılışı yapılan okulun yalnızca taş ve duvardan ibaret bir yapı olmadığını, içinde büyüyecek çocukların kahkahalarıyla hayat bulacak bir yuva olduğunu belirtti. Sezgin sözlerine şöyle devam etti: "Bir sınıfta açılan defter yarınların kaderini yazar. Bir öğretmenin şefkatli sözü insanlığın vicdanına umut taşır. Bugün burada bu güzel tabloya sevinirken yüreğimizin bir yanı da sızlıyor. Aynı gökyüzünün altında Gazze’de nice masum çocuk bizim evlatlarımız gibi okula koşmak yerine savaşın gölgesinde hayatını sürmeye çalışıyor. Biz istiyoruz ki burada açılan okulun ışığı sadece Dalaman'ın çocuklarına değil, Gazze'deki yetim ve öksüz çocukların da hayallerini aydınlatsın. Burada yankılanan her kahkaha oradaki masumların yüreğine bir sevap, dua, bir umut olsun. Çocuklar sizler bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Siz okuyun, hayal edin, büyüyün ki dünyamızda haksızlık yerine adalet, savaş yerine barış, gözyaşı yerine gülüş hakim olsun."

Tüm konuşmaların ardından okulun bahçesine bir limon servisi (çam) fidanı dikildi ve öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Bağışçı Ali Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Semiha Yıldırım, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

