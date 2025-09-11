Muğla Dalaman’da Orhan Gürün Kızılay Anaokulu törenle açıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Orhan Gürün Kızılay Anaokulu, Semiha Yıldırım himayesinde '81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında törenle hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 18:50
Muğla Dalaman’da Orhan Gürün Kızılay Anaokulu törenle açıldı

Muğla Dalaman’da Orhan Gürün Kızılay Anaokulu törenle açıldı

Semiha Yıldırım himayesinde gerçekleştirilen "81 İl 81 Anaokulu" projesinin yeni halkası

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Orhan Gürün Kızılay Anaokulu açılış töreni gerçekleştirildi. Törende ilk olarak İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Törenle ilgili konuşan Binali Yıldırım, "81 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında yapılan okulların çoğunun tamamlandığını belirtti. Yıldırım, anaokullarının hayata geçirilmesinde hayırseverlerin büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Yapılan ilde valilerimiz, belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımız, yerel yöneticilerimizin de önemli ölçüde destek ve katkıları var" dedi.

Binali Yıldırım, Gürün ailesinin köklü bir aile olduğunu ifade ederek, insana yapılan yatırımın nesiller boyu devam ettiğini söyledi. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Değeri küçük ama anlamı büyük bir eserle beraber olduk. İnanın 12 seneden fazla bakanlık yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber Türkiye'nin değil dünyanın mega projelerini ülkemize kazandırdık. Onların açılışında dahi anaokulunun açılışındaki heyecanı duymadım. Bu eser insan için, geleceğimiz olan evlatlarımız için yapıldı. Okul öncesi eğitimden bahsediyoruz. Bizim neslimiz bırakın 20 kişilik sınıfı, 4-5 sınıf aynı anda okudu. Elhamdülillah o günlerden bu günlere geldik."

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise güçlü bir geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edileceğini, bu temelin ilk taşının erken çocukluk eğitimi olduğunu kaydetti. Akbıyık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde bilgiyle donanmış, değerleriyle bütünleşmiş ve milli bilince sahip nesiller yetiştirme gayesinde olduklarını dile getirdi.

Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin açılışı yapılan okulun yalnızca taş ve duvardan ibaret bir yapı olmadığını, içinde büyüyecek çocukların kahkahalarıyla hayat bulacak bir yuva olduğunu belirtti. Sezgin sözlerine şöyle devam etti: "Bir sınıfta açılan defter yarınların kaderini yazar. Bir öğretmenin şefkatli sözü insanlığın vicdanına umut taşır. Bugün burada bu güzel tabloya sevinirken yüreğimizin bir yanı da sızlıyor. Aynı gökyüzünün altında Gazze’de nice masum çocuk bizim evlatlarımız gibi okula koşmak yerine savaşın gölgesinde hayatını sürmeye çalışıyor. Biz istiyoruz ki burada açılan okulun ışığı sadece Dalaman'ın çocuklarına değil, Gazze'deki yetim ve öksüz çocukların da hayallerini aydınlatsın. Burada yankılanan her kahkaha oradaki masumların yüreğine bir sevap, dua, bir umut olsun. Çocuklar sizler bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Siz okuyun, hayal edin, büyüyün ki dünyamızda haksızlık yerine adalet, savaş yerine barış, gözyaşı yerine gülüş hakim olsun."

Tüm konuşmaların ardından okulun bahçesine bir limon servisi (çam) fidanı dikildi ve öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Bağışçı Ali Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Semiha Yıldırım, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Orhan Gürün Kızılay Anaokulu açılış töreni yapıldı. Türk Devletleri...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Orhan Gürün Kızılay Anaokulu açılış töreni yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde "81 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında Söğütlüyurt Mahallesi'ne yaptırılan okulun açılış töreninde, okulun bahçesine, limon servisi (çam) fidanı dikildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Orhan Gürün Kızılay Anaokulu açılış töreni yapıldı. Türk Devletleri...

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
6
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri