Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz: "Hizmetleri Hep Beraber Yapacağız"

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla’ya gelişinin ardından yaklaşık bir buçuk ay sonra il ve ilçe merkezlerindeki basın mensuplarıyla düzenlenen tanışma programında bir araya geldi. Kahvaltılı toplantıda Karadeniz, basına katılımları için teşekkür ederek, Muğla’da yapılacak hizmetlerin basınla iş birliği içinde yürütüleceğini vurguladı.

Ekip artışı ve yeni yönlendirme sistemi

Karadeniz, göreve başladıkları günden itibaren il genelindeki sahadaki resmi ekip sayısındaki eksikliği tespit ettiklerini ve bu durumu gidermek için ciddi bir artış sağladıklarını belirtti. İç birimlerdeki personelin büyük bir kısmını yeniden değerlendirip sahaya kaydırarak halkın hizmetine daha hızlı cevap verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ayrıca ekiplerin müdahale hızını artırmak amacıyla araçlara GPRS takıldığını ve dijital harita üzerinden merkezden nokta atışı yönlendirme sisteminin hayata geçirildiğini aktaran Karadeniz, bu uygulamanın şimdiden olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Karadeniz, tüm ilçe emniyet amirleriyle Marmaris’te ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini; önümüzdeki günlerde Fethiye’de de benzer bir buluşma yapacaklarını bildirdi.

Jandarma ile eşgüdümlü çalışma

Meslek hayatının büyük bölümünü aktivite ile geçirdiğini ve Silahlı Kuvvetler ile Jandarma ile sürekli birlikte çalıştığını söyleyen Karadeniz, Muğla’da yeni gelen Jandarma Komutanı ile kolluk kuvveti olarak uyum içinde hareket edeceklerini belirtti. Karadeniz, "Bizim ve Jandarma’nın sayısı Muğla’nın güvenlik sayısı olarak düşünüyoruz. Ayrı gayrı bir şeyimiz yok" diyerek güç birliğine dikkat çekti.

Güvenlik verileri ve turizm sezonu hazırlıkları

Emniyet verilerinde olumlu gelişmeler olduğuna değinen Karadeniz, sahada olaylara hızlı reaksiyon gösteren bir ekiple hem olay sayılarında azalma hem de müdahale hızında iyileşme beklediklerini söyledi. Muğla’nın nüfus ve hareketlilik açısından Türkiye’nin 30 büyük ilinden biri olduğunu, yaz döneminde ise ilk 7-10 il arasında yer aldığını hatırlatarak kış ve yaz dönemleri için farklı güvenlik tedbirleri alacaklarını ifade etti.

Turizm sezonunun verimli geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Karadeniz, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde görev yapmış deneyimli personelin Muğla’da bulunduğunu ve bu ekiplerin performansından üst düzeyde faydalanacaklarını söyledi.

Basına açık kapı ve vatandaş güveni

Basın mensuplarına yönelik olarak "İstediğiniz zaman kapımız sizlere açık. Gelip hem taleplerinizi hem de değerlendirmelerinizi sizlerden almak isteriz" çağrısında bulunan Karadeniz, Muğla’nın güvenlik açısından sorun yaşanmayan bir il olduğunu ve vatandaşın polise ve askere bakış açısının çok olumlu olduğunu gözlemlediğini dile getirdi.

Karadeniz sözlerini, tüm enerji ve zamanlarını halkın hizmetine adayacaklarını belirterek sonlandırdı.

