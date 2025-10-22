Muğla Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: Polise Ateş Açan 2 Şüpheli Tutuklandı

Yayın Tarihi: 22.10.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 22:49
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan iki şüpheli tutuklandı, üç kişi ise serbest bırakıldı. Operasyonda bir polis memuru ayağından yaralandı.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Karaçulha Mahallesi'nde bir apartmana operasyon düzenlendi. Operasyona müdahale eden ekiplere şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Bölgedeki polis ekipleri tarafından bir şüpheli yakalanırken, apartmana kaçıp gizlenen diğer silahlı şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İstanbul'dan farklı bir ilkeye ait olmadığı için ilave bilgi yoktur. Ancak soruşturma kapsamında tespit edilen ve adı açıklanan şüphelilerden A.K. hakkında 20 yıl, V.A. hakkında ise 27 yıl 4 ay 7 gün kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

Adli süreç ve gözaltılar

İki şüphelinin ifadeleri ve teknik takip çalışmaları sonucu, şüphelilere yardım ettiği belirlenen üç kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Polise ateş açan A.K. ile V.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Yaralanan polis memurunun durumu

Olayda ayağından yaralanan polis memurunun tedavisinin yapıldığı ve daha sonra taburcu edildiği bildirildi.

