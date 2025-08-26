Muğla Fethiye Yakacık'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

İlk müdahale ve çalışmalar

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yakacık Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri ile itfaiye personeli sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor; bölgedeki müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.