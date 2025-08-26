DOLAR
Muğla Fethiye Yakacık'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki orman yangınına hava ve kara ekipleri ile itfaiye sevk edildi; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:44
İlk müdahale ve çalışmalar

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yakacık Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri ile itfaiye personeli sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor; bölgedeki müdahale devam ediyor.

