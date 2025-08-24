DOLAR
Muğla Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı; ev ve serada 5 bin 126 kök kenevir, uyuşturucu, silah ve tarihi eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:58
Jandarma ekipleri Karaçam Mahallesi'nde çalışma başlattı

İl Jandarma Komutanlığınca, Köyceğiz ilçesine gelen ihbar üzerine Karaçam Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.Ö.'ye ait ev ve serada yapılan aramalarda 5 bin 126 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje ve 122 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.Ö., B.Ö. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenleyen ekipler A.Ö.'ye ait ev ve serada yaptıkları aramada 5 bin 126 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje, 122 fişek ele geçirdi.

