Muğla Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Jandarma ekipleri Karaçam Mahallesi'nde çalışma başlattı

İl Jandarma Komutanlığınca, Köyceğiz ilçesine gelen ihbar üzerine Karaçam Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.Ö.'ye ait ev ve serada yapılan aramalarda 5 bin 126 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje ve 122 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.Ö., B.Ö. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

