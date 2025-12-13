DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.865.081,65 -0,29%

Muğla Menteşe'de ev yangını: 1 tutuklama

Muğla Menteşe'de 11 Aralık'ta çıkan ev yangınıyla ilgili M.M. tutuklandı, R.A.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:12
Muğla Menteşe'de ev yangını: 1 tutuklama

Muğla Menteşe'de ev yangını: 1 tutuklama

Bir anlık öfke iddiası evi kullanılamaz hale getirdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 11 Aralık saat 17.00 sıralarında Muslihittin Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı.

Vatandaşların dumanları fark edip itfaiyeye bildirmesiyle ekipler müdahale etti; yangın söndürülmesine rağmen ev büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu, yangının evde birlikte yaşadığı R.A.K. ile tartıştığı iddia edilen M.M. tarafından çıkarıldığı belirlendi. İddialar doğrultusunda M.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde M.M., kavga sırasında darbedildiğini, R.A.K.'nin evden ayrılmasının ardından bir anlık sinirle birkaç eşyayı sobaya attığını, sobanın harlanmasıyla yangının başladığını, yangını söndüremeyince panikleyip valizini alıp çocuklarıyla birlikte evi terk ettiğini söyledi.

M.M.'nin ifadesi üzerine R.A.K. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M., mahkemece 'mala zarar verme' ve 'yangın çıkarma' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli R.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MENTEŞE İLÇESİNE BAĞLI MUSLİHİTTİN MAHALLESİ'NDE BULUNAN İKİ KATLI MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKMIŞTI...

MENTEŞE İLÇESİNE BAĞLI MUSLİHİTTİN MAHALLESİ'NDE BULUNAN İKİ KATLI MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKMIŞTI (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama