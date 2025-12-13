Muğla Menteşe'de ev yangını: 1 tutuklama

Bir anlık öfke iddiası evi kullanılamaz hale getirdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 11 Aralık saat 17.00 sıralarında Muslihittin Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı.

Vatandaşların dumanları fark edip itfaiyeye bildirmesiyle ekipler müdahale etti; yangın söndürülmesine rağmen ev büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu, yangının evde birlikte yaşadığı R.A.K. ile tartıştığı iddia edilen M.M. tarafından çıkarıldığı belirlendi. İddialar doğrultusunda M.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde M.M., kavga sırasında darbedildiğini, R.A.K.'nin evden ayrılmasının ardından bir anlık sinirle birkaç eşyayı sobaya attığını, sobanın harlanmasıyla yangının başladığını, yangını söndüremeyince panikleyip valizini alıp çocuklarıyla birlikte evi terk ettiğini söyledi.

M.M.'nin ifadesi üzerine R.A.K. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M., mahkemece 'mala zarar verme' ve 'yangın çıkarma' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli R.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MENTEŞE İLÇESİNE BAĞLI MUSLİHİTTİN MAHALLESİ'NDE BULUNAN İKİ KATLI MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKMIŞTI (ARŞİV)