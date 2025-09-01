DOLAR
Muğla Milas'ta Balık Avı Sezonu Güllük'te Törenle Başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde Güllük'te düzenlenen törenle balık avı sezonu başladı; deniz dibi temizliği, yavru balık bırakma ve destek ödemeleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:21
Muğla'nın Milas ilçesinde, av yasağının sona ermesi dolayısıyla Güllük Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Tören ve etkinlikler

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen törende, sezonun bereketli geçmesi için dua edildi ve davetlilere balık ekmek ikram edildi.

Dalış timleri barınakta deniz dibi temizliği yaptı; aynı etkinlikte kovalarla denize balık yavrusu bırakıldı.

Yetkililerin açıklamaları

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, törendeki konuşmasında balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon dileyerek, denizlerin korunması için yürütülen çalışmalara vurgu yaptı. Mete, "Bu vatan bizim ve ilelebet bizim olmaya devam edecek. Üç tarafı denizlerle çevrili yeşil vatanımızın bir parçası olan mavi vatanı korumak ve gelecek nesillere bırakırken temizliğine dikkat etmek bizlerin görevidir. Bu sebeple üzerimize düşeni yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Balıkçılarımıza iyi bir sezon diliyorum, ağları balıkla dolsun diyorum." dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas'ta yaklaşık 5 bin kişinin denizden geçindiğini hatırlatarak, bakanlığın belirlediği kurallara uyulmasının sürdürülebilirlik açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla'nın 1480 kilometrelik kıyı şeridi ile ülkenin en değerli avlak sahalarından biri olduğunu belirtti. Baydar, yeni barınak planlamalarının sürdüğünü ve balıkçı barınaklarının önemine dikkat çekti.

Baydar, 2025 yılında küçük ölçekli balıkçılara 8,5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını, balon balığı avlayan balıkçılara ek destek sağlandığını ve 2025 itibarıyla 285 bin yavru balığın deniz ve iç sularla buluşturulduğunu açıkladı. Yıl sonu hedefinin ise yarım milyonu aşmak olduğu bildirildi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, su ürünleri sektöründen dolaylı dolaysız 450 bin kişinin geçimini sağladığını ve balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük özveriyle çalıştığını ifade etti.

Etkinlik, kısa tekne turuyla sona erdi.

