Muğla Milas'ta kadın cinayeti zanlısı İzmir Aliağa'da yakalandı

Aliağa'da jandarma uygulamasında yakalanan B.K., Milas'ta birlikte yaşadığı K.S'yi 22 Ağustos'ta av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 22:43
Aliağa'da jandarma uygulaması sonucu gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheliyi yakaladı.

Çaltılıdere Mahallesi'nde durdurulan ESHOT otobüsündeki bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda şahsın Muğla Milas'ta aranmakta olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli B.K., jandarmadaki ifadesinde, Milas'ta ikamet eden ve 2 yıldır birlikte yaşadığı K.S.'yi 22 Ağustos'ta kendisine ait av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından B.K., teslim edilmek üzere Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

