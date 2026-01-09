Muğla’nın İlk HPV Laboratuvarı 12 Ocak 2026'da Hizmete Giriyor

Muğla’nın ilk HPV Laboratuvarı 12 Ocak 2026'da Menteşe Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda hizmete başlayacak; HPV testleri artık Muğla'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:50
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda kurulum çalışmaları tamamlanan Human Papilloma Virüs (HPV) Laboratuvarı, 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, yeni hizmet binasına taşınan Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Laboratuvarı’nı ziyaret ederek laboratuvarı inceledi.

HPV Testleri Artık Muğla'da Yapılacak

Laboratuvarın devreye girmesiyle, daha önce Aydın ve Ankara illerine gönderilmekte olan HPV testleri bundan böyle Muğla'da gerçekleştirilecek. Bu sayede tanı süreçleri hızlanacak ve hizmete erişim kolaylaşacak.

Acil Sağlık Hizmetlerinde Değerlendirme ve Yenileme

Dr. Akça, ziyaret kapsamında Ula 3 No’lu Karabörtlen Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu da inceledi; istasyonun fiziki altyapısı, teknik donanımı ve hizmet sunum süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Acil sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve nitelikli sunulabilmesi amacıyla istasyonun uygun bir hizmet binasına taşınmasının planlandığı, operasyonel kapasitenin artırılması ve vaka müdahale sürelerinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacağı açıklandı. Ayrıca, istasyonda görev yapan mevcut 112 Acil Sağlık ambulans aracı yenilendi.

Bu adımların bölge sağlık hizmetlerine olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

